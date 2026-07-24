Samsun açıklarında ticari gemide yaralanan 2 kişiye tıbbi tahliye

Samsun'un Çarşamba ilçesi açıklarında ticari gemide yaralanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari gemide 2 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi. Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

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