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        Samsun açıklarında ticari gemide yaralanan 2 kişiye tıbbi tahliye

        Samsun'un Çarşamba ilçesi açıklarında ticari gemide yaralanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Samsun açıklarında ticari gemide yaralanan 2 kişiye tıbbi tahliye

        Samsun'un Çarşamba ilçesi açıklarında ticari gemide yaralanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari gemide 2 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

        Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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