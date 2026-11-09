Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun Büyükşehir Belediyesi 'COP31 İklim Zirvesi'nde

        Samsun Büyükşehir Belediyesi 'COP31 İklim Zirvesi'nde

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, 196 ülkenin katılımıyla düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne iştirak etti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, zirve kapsamında kurulan stantları ziyaret ederek çevre ve iklim alanında yürütülen çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Samsun Büyükşehir Belediyesi 'COP31 İklim Zirvesi'nde

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, 196 ülkenin katılımıyla düzenlenen COP31 İklim Zirvesi’ne iştirak etti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, zirve kapsamında kurulan stantları ziyaret ederek çevre ve iklim alanında yürütülen çalışmaları inceledi.

        Antalya’nın ev sahipliğinde başlayan ve 20 Kasım’a kadar devam edecek COP31 İklim Zirvesi’nde Samsun Büyükşehir Belediyesi de yerini aldı. Zirve kapsamında kurulan stantları ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yürütülen çalışmaları ve yenilikçi uygulamaları yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Zirveye ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Halit Doğan, daha yaşanabilir bir dünya, daha temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için COP31’de olduklarını belirtti.

        REKLAM

        Samsun’un çevreye duyarlı, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını geleceğe taşımak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Doğan, iklim ve çevre alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Samsun'dan Gazze'ye yardım eli
        Samsun'dan Gazze'ye yardım eli
        Canik Belediyesi'nden üreticiye gübre ve tohum desteği
        Canik Belediyesi'nden üreticiye gübre ve tohum desteği
        Samsun'da 340 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Samsun'da 340 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Bafra Ovası'nda karnabahar hasadı başladı
        Bafra Ovası'nda karnabahar hasadı başladı
        "Sünnetin enfeksiyonsuz iyileşmesi için ara tatiller en uygun zamanlardan b...
        "Sünnetin enfeksiyonsuz iyileşmesi için ara tatiller en uygun zamanlardan b...
        Toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöken apartman tahliye edildi
        Toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöken apartman tahliye edildi