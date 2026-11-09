Samsun Büyükşehir Belediyesi 'COP31 İklim Zirvesi'nde

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 196 ülkenin katılımıyla düzenlenen COP31 İklim Zirvesi’ne iştirak etti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, zirve kapsamında kurulan stantları ziyaret ederek çevre ve iklim alanında yürütülen çalışmaları inceledi.

Antalya’nın ev sahipliğinde başlayan ve 20 Kasım’a kadar devam edecek COP31 İklim Zirvesi’nde Samsun Büyükşehir Belediyesi de yerini aldı. Zirve kapsamında kurulan stantları ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yürütülen çalışmaları ve yenilikçi uygulamaları yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Zirveye ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Halit Doğan, daha yaşanabilir bir dünya, daha temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için COP31’de olduklarını belirtti.

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Samsun’un çevreye duyarlı, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını geleceğe taşımak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Doğan, iklim ve çevre alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.