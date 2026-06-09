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        Samsun Çarşamba Havalimanı 5 ayda 648 bin 290 yolcuya hizmet verdi

        Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2026 yılının ilk 5 ayında 648 bin 290 yolcuya hizmet sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 09:25 Güncelleme:
        Samsun Çarşamba Havalimanı 5 ayda 648 bin 290 yolcuya hizmet verdi

        Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2026 yılının ilk 5 ayında 648 bin 290 yolcuya hizmet sunuldu.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda mayıs ayında yolcu trafiği iç hatlarda 121 bin 359, dış hatlarda 13 bin 922 olmak üzere 135 bin 281 olarak gerçekleşti.

        Havalimanından iç hatlarda 1072, dış hatlarda da 105 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise mayısta 1190 ton oldu.

        Yılın ilk 5 ayında ise yolcu trafiği 648 bin 290 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde 5 bin 978 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği de 5 bin 530 tona ulaştı.​​​​​​​



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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