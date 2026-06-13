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        Samsun emniyeti, LGS kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencileri okullarına yetiştirdi

        Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetişemeyen öğrencileri, okullarına ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Samsun emniyeti, LGS kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencileri okullarına yetiştirdi

        Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetişemeyen öğrencileri, okullarına ulaştırdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, LGS kapsamında alınan güvenlik ve trafik tedbirlerinin yanı sıra öğrencilerin sınava sorunsuz şekilde ulaşabilmeleri için çalışma yürüttü.

        Sınav sabahı okulunu karıştıran öğrencileri doğru sınav merkezlerine yönlendiren ekipler, kimliğini kaybeden öğrencileri ise önce ilgili nüfus müdürlüklerine, ardından sınava girecekleri okullara güvenli şekilde götürdü.

        Sınava geç kalma riski yaşayan öğrenciler de devriye ve trafik ekiplerinin müdahalesiyle sınav merkezlerine ulaştırıldı.

        Emniyet, il genelinde 14 öğrenciye ulaşım ve yönlendirme desteği sağlayarak, sınavlarına zamanında girmelerini sağladı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilerin sınav heyecanını güvenli ve huzurlu şekilde yaşayabilmeleri amacıyla gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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