Samsun Open WTA 125 Tenis Turnuvası devam ediyor

Green Golf ve Tenis Kulübünde Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Türkiye Tenis Federasyonunun gözetiminde organize edilen Samsun Open WTA 125, 25 ülkeden tenisçiyi bir araya getirdi.

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