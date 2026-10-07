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        Samsun Open WTA 125 Tenis Turnuvası devam ediyor

        Samsun Open WTA 125 Tenis Turnuvası'nda son 32 karşılaşmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 19:43 Güncelleme:
        Samsun Open WTA 125 Tenis Turnuvası devam ediyor

        Samsun Open WTA 125 Tenis Turnuvası'nda son 32 karşılaşmaları tamamlandı.

        Green Golf ve Tenis Kulübünde Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Türkiye Tenis Federasyonunun gözetiminde organize edilen Samsun Open WTA 125, 25 ülkeden tenisçiyi bir araya getirdi.

        Şampiyonanın 4. gününde tek kadınlarda Fransız oyuncu Anna Blinkova, Rus oyuncu Elena Pridankina'yı 2-1, Gürcü oyuncu Mariam Bolkvadze, Fransız Leolia Jeanjean'i 2-0, İtalyan Lucrezia Stefanini, Alman Noma Noha Akugue'yi 2-0, ABD'li Fiona Crawley, İspanyol Oksana Selehmetyeva'yı 2-1, Rus Polina Iatcenko, Macar Dalma Galfi'yi 2-0, Alman Caroline Werner, Türk Elvin Eğribel'i 2-0, Japon Himeno Sakatsume de Slovak Viktoria Kuzmova'yı 2-0 yenerek son 16'ya kaldı.

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        11 Ekim Pazar günü final müsabakasıyla sona erecek turnuvada yarın tek kadınlarda son 16 turu, çift kadınlarda ise çeyrek final heyecanı yaşanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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