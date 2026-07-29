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        Samsun Şehir Hastanesinde kalp ritim bozukluklarının tedavisinde PFA yöntemi uygulanıyor

        Samsun Şehir Hastanesinde kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan yeni nesil Pulsed Field Ablasyon (PFA) yöntemi uygulanmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Samsun Şehir Hastanesinde kalp ritim bozukluklarının tedavisinde PFA yöntemi uygulanıyor

        Samsun Şehir Hastanesinde kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan yeni nesil Pulsed Field Ablasyon (PFA) yöntemi uygulanmaya başlandı.

        Kardiyoloji Kliniği Elektrofizyoloji Ünitesi'nde uygulanan yöntem, özellikle atriyal fibrilasyon başta olmak üzere kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılıyor.

        PFA teknolojisi, klasik ablasyon yöntemlerinden farklı olarak ısı veya aşırı soğuk yerine kontrollü elektrik alanlarıyla yalnızca hastalıklı kalp dokusunu hedef alırken, çevredeki yemek borusu, sinirler ve damarlar gibi yapıların korunmasına da katkı sağlıyor.

        Teknolojinin Samsun Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlamasıyla Karadeniz Bölgesi'ndeki hastalar, ileri teknoloji gerektiren bu tedaviye rahat ulaşabilecek.

        Samsun Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Elektrofizyoloji ve Aritmi Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Beğenç Taşcanov, yöntemin dünyada yaklaşık 10 yıldır kullanıldığını, Türkiye'de ise yeni uygulanmaya başlandığını belirterek, "Karadeniz Bölgesi'nde ilk olarak hastanemizde 3 hastaya PFA yöntemini başarıyla uyguladık." dedi.

        PFA yönteminin, daha önce kullanılan ısıtma veya dondurma temelli ablasyon yöntemlerinden farklı olarak kontrollü elektrik alanlarıyla uygulandığını ifade eden Taşcanov, "Yemek borusu, sinir dokuları ve damarlara yönelik yan etki riskinin daha düşük olması nedeniyle daha güvenli ve etkin bir tedavi yöntemi." diye konuştu.

        İşlemin yaklaşık 15 dakika sürdüğünü dile getiren Taşcanov, yöntemin kısa sürede tamamlanması ve güvenli yapısıyla mevcut tedavilere göre önemli avantajlar sunduğunu kaydetti.

        Tedavi uygulanan hastalardan İlker Topkara da yaklaşık 4 yıldır çarpıntı ve ritim bozukluğu şikayeti yaşadığını belirtti.

        Hastalığın kendisini oldukça yorduğunu belirten Topkara, "Hocamın ellerine, kollarına sağlık. Kendisine bu konuda çok teşekkür ediyorum. Dün akşamdan beri çarpıntılarımın gerek monitörlerde gerekse kendim hissederek düzeldiğini şu anda bile fark edebiliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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