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        Samsun Üniversitesinden 8. yılında 616 öğrenci mezun oldu

        Samsun Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 20:34 Güncelleme:
        Samsun Üniversitesinden 8. yılında 616 öğrenci mezun oldu

        Samsun Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

        Doğu Park Amfi Tiyatro'da düzenlenen törende 6 fakülte, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulundan mezun olan 616 öğrenci, öğretim elemanlarının ve ailelerinin alkışları eşliğinde tören alanına girdi.

        Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

        Sekiz yılı geride bıraktıklarına işaret eden Aydın, "Yola çıkarken kendimize 'Bir mekanı üniversiteye dönüştüren şey nedir?' diye sormuştuk. Aradan geçen yıllar bize gösterdi ki bir mekanı üniversiteye dönüştüren şey sadece binalar, derslikler veya laboratuvarlar değildir. Bir mekanı üniversiteye dönüştüren şey o mekanda hakikatin aranması, bilginin üretilmesi, düşüncenin geliştirilmesi ve insanın kendini inşa etme gayretidir. Bugün kampüslerimizde ama özellikle Ballıca kampüsümüzde yükselen her yapı, geçmişin endüstri mirasını geleceğin bilim ve teknoloji merkezine dönüştüren bir iradenin ürünüdür." ifadelerini kullandı.

        Bir zamanlar tütün hangarları olan mekanların bugün havacılık, uzay bilimleri, yapay zeka, mühendislik, sağlık, sosyal bilimler ve mimarlık alanlarında bilgi üreten ekosisteme dönüşmesinin Samsun Üniversitesinin asıl hikayesi olduğunu dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

        "Sevgili mezunlarımız, sizler bu hikayenin yalnızca tanıkları değil, aynı zamanda kurucularısınız. Üniversitemiz 8. yaşına ulaşırken sizler de onun ilk kuşakları arasında yer aldınız. Samsun Üniversitesi büyürken sizler de büyüdünüz. Kampüs gelişirken sizler de olgunlaştınız. Üniversitemizin kimliği oluşurken sizler de kendinizin hayat hikayesini oluşturdunuz. Bugün aramızdaki öğrencilerimiz arasında psikologlar, mühendisler, mimarlar, tarihçiler, sosyologlar, sağlık yöneticileri, yazılım mühendisleri, uçak ve uzay mühendisleri, havacılık yöneticileri, mütercimler, kamu yöneticileri ve daha birçok alanda ülkemize hizmet edecek gençler bulunmaktadır."

        Öğrencilerin ailelerine de teşekkür eden Aydın, "Çocuklarınızın başarısında gösterdiğiniz fedakarlıkların, sabrın ve desteğin payı çok büyüktür. Üniversite ve şahsım adına sizlere böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mezunlarımızı yürekten tebrik ediyor, kendilerine sağlık, başarı ve hayırlı bir gelecek diliyorum." dedi.

        Daha sonra akademik yıl birincisi olan Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ömer Ali Kuzu, mezunlar adına konuşma gerçekleştirdi.

        Tören kapsamında üniversite ikincisi Uçak Bakım Onarım Bölümü öğrencisi Sefa Yaman ve üçüncüsü Psikoloji Bölümü öğrencisi Melike Memiş'e başarı belgeleri ve hediyeleri Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın tarafından sunuldu.

        Birinci olan öğrencinin isminin yaş kütüğüne çakılmasının ardından bölümlerinde dereceye giren diğer öğrencilere de diplomaları verildi.

        Alanlarında dereceye giren öğrencilere aralarında Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı'nın da bulunduğu protokol üyeleri başarı belgelerini takdim etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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