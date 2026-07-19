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        Samsun Valisi Tavlı'dan "15 Temmuz ve Milli Mücadele Kahramanları" mesajı

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, Türkiye'nin istiklali ve istikbali uğruna canlarını siper eden kahramanların isimlerinin tarihe ve milletin kalbine altın harflerle yazıldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Samsun Valisi Tavlı'dan "15 Temmuz ve Milli Mücadele Kahramanları" mesajı

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, Türkiye'nin istiklali ve istikbali uğruna canlarını siper eden kahramanların isimlerinin tarihe ve milletin kalbine altın harflerle yazıldığını belirtti.

        Vali Tavlı, yayımladığı mesajda, Çanakkale'den Milli Mücadele'ye, sınır ötesi operasyonlardan 15 Temmuz'a kadar vatan savunmasında görev alan tüm kahramanların şükranla anılacağını vurguladı.

        Mesajında, Türk milletinin huzuru ve devletin bekası için sergilenen fedakarlıklara değinen Tavlı, şu ifadeleri kullandı:

        "Çanakkale'de, Milli Mücadele’de, Kore’de, Kıbrıs’ta, Pençe Kilit, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla tüm yurt içi ve sınır ötesi terörle mücadele operasyonlarında göğüslerini aziz milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için siper eden tüm kahramanlarımızla birlikte 15 Temmuz milli irade kahramanlarımız da sonsuza kadar şükran, rahmet ve minnetle yad edilecektir."

        Vali Tavlı, şehit ve gazilerin cesaretinin gelecek nesillere aktarılmaya devam edeceğini belirterek, "Adını tarihe ve aziz milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin cesaretleri dilden dile, gönülden gönüle aktarılacak ve yaşatılacaktır." ifadelerine yer verdi.

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