Samsun'da 1 ton 160 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 1 ton 160 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen adresteki araçta yapılan aramalarda 1 ton 160 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.Ç. emniyete götürüldü.

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