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        Samsun'da 1 ton 160 litre etil alkol ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen operasyonda 1 ton 160 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Samsun'da 1 ton 160 litre etil alkol ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen operasyonda 1 ton 160 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

        Belirlenen adresteki araçta yapılan aramalarda 1 ton 160 litre etil alkol ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.Ç. emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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