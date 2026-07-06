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        Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 10:53 Güncelleme:
        Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timlerince Atakum ilçesinde yürütülen çalışmalarda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan İ.Y'nin yeri tespit edildi.

        Hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 1500 lira adli para cezası bulunan hükümlü, düzenlenen uygulamada yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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