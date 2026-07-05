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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, Samsun'da vatandaşlarla buluştu

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 21:23 Güncelleme:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, Samsun'da vatandaşlarla buluştu

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.


        Güven Göleti Tesisleri'nde, Küçük Çukur Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen programa katılan Topsakal, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.


        Mahalle sakinleriyle yakından ilgilenen Topsakal, dernek yöneticilerine organizasyondan dolayı teşekkür etti.


        Programa, partililer ve dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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