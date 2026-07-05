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        Samsun'da Açık Deniz Yüzme Yarışması düzenlendi

        Samsun'un Terme ilçesinde, Terme Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Açık Deniz Yüzme Yarışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 19:05 Güncelleme:
        Samsun'da Açık Deniz Yüzme Yarışması düzenlendi

        Samsun'un Terme ilçesinde, Terme Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Açık Deniz Yüzme Yarışması gerçekleştirildi.

        Miliç Sahili'nde düzenlenen organizasyona Türkiye'nin farklı illerinden 110 sporcu katıldı.

        Sporcular, 1500 ve 3000 metrelik parkurlarda dereceye girebilmek için Karadeniz'de kulaç attı.

        Yarışma öncesinde konuşan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, organizasyonun her geçen yıl büyüyerek geliştiğini söyledi.

        Terme'yi spor turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Kul, "Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz yarışmamızda sporun ruhuna yakışır güzel bir mücadeleye hep birlikte şahitlik ediyoruz. Siz değerli sporcularımızın katkılarıyla organizasyonumuz her yıl daha profesyonel bir yapıya kavuşuyor. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda bu önemli organizasyonu uluslararası boyuta taşıyarak Terme'mizi spor turizminin önemli destinasyonlarından biri haline getirmektir." dedi.

        Zeytinburnu Yüzme Spor Kulübü Başkanı Yüksel Sönmez de organizasyonun başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, Terme Belediyesine teşekkür etti.

        Organizasyona katkı sağlayan Dr. Cemal Gümüş ise Terme'nin doğal güzelliklerini sporla buluşturan yarışmanın her yıl gelişerek devam etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        Yarışmaların ardından genel klasman ve yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyelerince verildi.

        Organizasyona katkılarından dolayı Zeytinburnu Yüzme Spor Kulübü Başkanı Yüksel Sönmez, Dr. Cemal Gümüş ve İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü Başkanı İskender Karadağ'a teşekkür plaketi takdim edildi.

        Parkuru başarıyla tamamlayan Down sendromlu özel sporcu Cenk Keçoğlu'na da özel ödül verildi.

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