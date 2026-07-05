Samsun'da park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Samsun'un Atakum ilçesinde park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Emirhan Or'un (21) kullandığı 55 AIZ 815 plakalı motosiklet, Esenevler Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'ndaki Obam Sitesi önünde park halindeki 55 RM 043 plakalı araca çarptı. Kazada ağır yaralanan Or, bilinci kapalı şekilde ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Or, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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