Samsun'da bahçesinde tarım ilacından zehirlenen kişi hayatını kaybetti
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tarım ilacından zehirlendiği belirtilen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tarım ilacından zehirlendiği belirtilen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çelikli Mahallesi'nde Y.Ş. (66), kendisine ait bahçede kavak ağaçlarını ilaçladıktan sonra evine geldi.
Bir süre sonra rahatsızlanan Y.Ş. için yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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