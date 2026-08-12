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        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da 16 yıl 3 ay 27 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'da 16 yıl 3 ay 27 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 16 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Samsun'da 16 yıl 3 ay 27 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 16 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından hakkında 16 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö'yü saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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