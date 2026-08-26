Samsun'da 1655 kök kenevir ele geçirildi

Ekiplerce belirlenen adreste, şüpheli N.E'nin (50) üzerinde, ikametinde ve kullanımındaki alanda yapılan aramada, boyları 30 ile 70 santimetre arasında değişen 1655 kök kenevir ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Bafra'da operasyon düzenledi.

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