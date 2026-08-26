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        Samsun'da 1655 kök kenevir ele geçirildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1655 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Samsun'da 1655 kök kenevir ele geçirildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1655 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Bafra'da operasyon düzenledi.

        Ekiplerce belirlenen adreste, şüpheli N.E'nin (50) üzerinde, ikametinde ve kullanımındaki alanda yapılan aramada, boyları 30 ile 70 santimetre arasında değişen 1655 kök kenevir ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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