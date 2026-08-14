Samsun'da 2 milyonu aşkın ambalaj depozito sistemiyle toplandı

Samsun'da İl Mahalli Çevre Kurulu Toplantısı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıya Vali Yardımcısı Vekili ve Atakum Kaymakamı Murat Bulacak, kurum müdürleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi ile Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesi yetkilileri katıldı.

Toplantıda, "Mesire Yerleri ve Orman Alanlarının Kirliliği Projesi", "Akarsu Kirliliği Önleme Projesi", "Deniz Kirliliği Projesi" ile "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Yönetimi, Geri Kazanım Tesisi Kurulması Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

REKLAM

"Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla yürütülen "COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında Samsun'da gerçekleştirilen Sıfır Atık Çalıştayı da değerlendirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı tarafından hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi kapsamında yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasına ilişkin de bilgi verildi.

Bu kapsamda 1 Temmuz'dan itibaren Samsun genelindeki 34 depozito iade merkezinde 1 milyon 375 bin pet, 432 bin cam ve 209 bin alüminyum olmak üzere yaklaşık 2 milyon 16 bin ambalaj toplandığı bildirildi.

REKLAM

Toplantıda ayrıca, 2025 yılında İl Mahalli Çevre Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda hayata geçirilen 15 çevre projesi kapsamındaki çalışmalar değerlendirildi.

Mesire yerleri ve ormanlık alanlarda geri kazanılabilir atıkların çevreye zarar vermeden toplanması, başta Mert Irmağı ve Kürtün Deresi olmak üzere akarsu yataklarının temizlenmesi ve ıslahı, kıyı alanlarındaki atıkların toplanması ve öğrencilere çevre eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının ise kurulması planlanan geri kazanım tesisi aracılığıyla yeniden kullanıma kazandırılması ve yol altı malzemesi gibi alanlarda değerlendirilmesi amaçlanıyor.