Samsunspor'da Muja ile yollar ayrıldı
Samsunspor, Arnavut futbolcu Arbnor Muja ile yollarını ayırdı.
Giriş: 14.08.2026 - 20:35 Güncelleme:
Samsunspor, Arnavut futbolcu Arbnor Muja ile yollarını ayırdı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Muja'ya bugüne kadar takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi.
Açıklamada, Muja'nın kulüpte bulunduğu süre boyunca çalışkanlığı ve enerjisiyle takıma önemli katkılar sunduğu kaydedildi.
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