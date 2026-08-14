Samsunspor, Çadlı orta saha Mbaitoloum Daniel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Çadlı orta saha oyuncusu Mbaitoloum Daniel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Çadlı orta saha oyuncusu Mbaitoloum Daniel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre bir süredir Samsunspor Futbol Akademisi bünyesinde deneme antrenmanlarına katılan 18 yaşındaki Mbaitoloum Daniel ile 2031 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandı.
İmza töreni, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde Futbol Direktörü Fuat Çapa ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
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