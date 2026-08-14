Samsunspor, Çadlı orta saha Mbaitoloum Daniel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre bir süredir Samsunspor Futbol Akademisi bünyesinde deneme antrenmanlarına katılan 18 yaşındaki Mbaitoloum Daniel ile 2031 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandı.

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