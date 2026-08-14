Samsun'da 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde, hakkında 12 yıl hapis cezası kesinleşmiş olan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 14.08.2026 - 14:57 Güncelleme:
Samsun'un Canik ilçesinde, hakkında 12 yıl hapis cezası kesinleşmiş olan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 12 yıl hapis cezası kesinleşmiş olan D.P.'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ