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        Samsun'da 23 hafız için icazet merasimi düzenlendi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 23 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 20:00 Güncelleme:
        Samsun'da 23 hafız için icazet merasimi düzenlendi

        Samsun’un Vezirköprü ilçesinde hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 23 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.


        Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen program, kurra hafız ve İstanbul Eyüp Sultan Camisi Müezzini Hasan Tok'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.


        İl Müftüsü Seyfullah Çakır, buradaki konuşmasında, Vezirköprü'nün hafız yetiştirme konusunda Samsun'un önde gelen ilçelerinden biri olduğunu söyledi.


        Gelecekte de nice hafızların yetişmesini dileyen Çakır, "Vezirköprü, gerek nüfusu gerekse Kur'an kursu hizmetleriyle ilimize önemli katkı sağlayan değerli ilçelerimizden biridir. Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Samsun genelinde 19 erkek ve 14 kız yatılı Kur'an kursunda hafızlık eğitimi verildiğini bildiren Çakır, 1219 öğrencinin hafızlık çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

        Vezirköprü İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya ise ilçede hafızlık çalışmalarının köklü geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, "Hafızlık Erkek Kur'an Kursu 1978 yılından bu yana hizmet veriyor. 2016 yılından itibaren ise yeni hizmet binasında faaliyetlerini sürdürüyor. Vezirköprü'de hafızlık eğitimi zorlu dönemlerde dahi kesintiye uğramadan devam etti. Hafızlık öğrencilerine köy ziyaretleri gerçekleştirerek Kur'an kurslarını tanıttık. Bu çalışmalar öğrencilerin öz güven kazanmasına ve vatandaşların hafızlık eğitimini daha yakından tanımasına katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

        Hafızlığını tamamlayan öğrencilerin sınav sürecine kadar Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde mukabele okumaya devam ettiğini anlatan Yalçınkaya, "Vezirköprü'de mukabele geleneği yalnızca ramazan ayında değil, yıl boyunca sürdürülüyor. İlçedeki erkek ve kız hafızlık Kur'an kurslarında yaklaşık 200 öğrenci eğitim görüyor. Hafızların yetişmesinde emeği bulunan tüm kurumlara, yöneticilere, eğitimcilere ve hayırseverlere teşekkür ederim." diye konuştu.


        Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı da hafızlık müessesesinin İslam kültüründeki önemine dikkati çekerek, icazet merasiminin hayırlı olmasını diledi.


        Konuşmaların ardından Diyanet Akademisi Samsun Aşıkkutlu Dini İhtisas Merkezi Müdürü Yakup Pulat tarafından hafızlık duası yapıldı.

        Programda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 23 öğrenciye Çakır ve Kazancı tarafından çeşitli hediyeler verildi.

        İcazet merasimi, yapılan dua ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.

        Programa Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Muzaffer Çil, ilçe müftüleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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