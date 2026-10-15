Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.
Ceylan Altuntaş (29) idaresindeki 55 AUY 486 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nın Ordu-Samsun istikametinde trafik yoğunluğu nedeniyle duran Mehmet Keskin yönetimindeki 55 AVZ 131 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Ardından Rasim Gökçen idaresindeki 55 AAL 72 plakalı kamyonun otomobile, çarpmanın etkisiyle de 55 AVZ 131 plakalı kamyonetin Hüseyin Keskin yönetimindeki 55 AVA 393 plakalı kamyonete çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada otomobil sürücüsü Ceylan Altuntaş ile araçta bulunan Onur Altuntaş (4) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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