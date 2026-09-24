Samsun'da 40 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada 40 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.

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