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        Samsun'da 40 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 40 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Samsun'da 40 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 40 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada 40 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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