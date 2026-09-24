Samsun'da 40 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 40 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Giriş: 24.09.2026 - 15:41 Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 40 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada 40 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
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