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        Samsun'da 500 kadın üreticinin katıldığı "Kadın Emeği Festivali" başladı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların üretime katılımını desteklemek ve el emeği ürünlerini daha görünür hale getirmek amacıyla düzenlenen "Kadın Emeği Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Samsun'da 500 kadın üreticinin katıldığı "Kadın Emeği Festivali" başladı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların üretime katılımını desteklemek ve el emeği ürünlerini daha görünür hale getirmek amacıyla düzenlenen "Kadın Emeği Festivali" başladı.

        Atakum Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen festival, kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü katılım sağlamalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

        19 Ağustos'ta başlayan festivale, iki grup halinde yaklaşık 500 kadın üretici katılıyor.

        Festival kapsamında kurulan stantlar, her gün 15.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

        Stantlarda hediyelik eşya, süs ürünleri, tekstil ve çeşitli el işi çalışmalarının yanı sıra kadın üreticiler tarafından hazırlanan gıda ürünleri de yer alıyor.

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        Kadınların kendi emekleriyle ürettikleri ürünleri doğrudan vatandaşlarla buluşturmasına imkan sağlayan festivalle, aile ekonomilerine katkı sunulması, yerel üretimin ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

        Festival, 30 Ağustos'a kadar Atakum Çobanlı İskelesi'nde devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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