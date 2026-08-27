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        Samsun'da 7 yaşındaki çocuğun karnından yaklaşık 30 santimetrelik tümör küçültülerek çıkarıldı

        Samsun Şehir Hastanesinde, Wilms tümörü tanısı konulan 7 yaşındaki çocuğun karnından, yaklaşık 30 santimetrelik tümör kemoterapiyle küçültüldükten sonra operasyonla çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 17:26 Güncelleme:
        Samsun'da 7 yaşındaki çocuğun karnından yaklaşık 30 santimetrelik tümör küçültülerek çıkarıldı

        Samsun Şehir Hastanesinde, Wilms tümörü tanısı konulan 7 yaşındaki çocuğun karnından, yaklaşık 30 santimetrelik tümör kemoterapiyle küçültüldükten sonra operasyonla çıkarıldı.

        Yaklaşık 5 ay önce karında şişlik, kusma ve yüksek ateş şikayetleriyle ailesi tarafından Samsun Şehir Hastanesine getirilen 7 yaşındaki H.Ç.'nin yapılan tetkiklerinde karnında büyük bir kitle tespit edildi.

        Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Zuhal Keskin'in gözetiminde kemoterapi tedavisine başlanan çocuğun tümörü, yaklaşık 6 haftalık tedavinin ardından küçüldü.

        Bunun üzerine çocuk, Çocuk Cerrahisi Kliniği'nde görev yapan doktorlar Serap Samut Bülbül ve Ahmet Saraç tarafından ameliyat edildi.

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        Yaklaşık 30 santimetre büyüklüğündeki Wilms tümörü küçüldükten sonra operasyonla tamamen çıkarıldı. H.Ç., daha sonra radyoterapi ve kemoterapi tedavisine devam etti.

        - "Kitle yaklaşık 6 santimetreye kadar geriledi"

        Prof. Dr. Zuhal Keskin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hastanın karın ağrısı ve karında şişlik şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

        Tetkiklerde karında büyük bir kitle tespit edildiğini belirten Keskin, kitlenin ameliyat edilemeyecek kadar büyük olması nedeniyle önce biyopsi yapıldığını ve böbrek tümörü tanısı konulduğunu anlattı.

        Keskin, sözlerine şöyle devam etti:

        "Hastaya kemoterapi başladık. Kemoterapisi yaklaşık 6 hafta devam etti. 6 haftadan sonra yapılan kontrol değerlendirmelerinde kitlenin çok küçüldüğü görüldü ve hasta ameliyat edilmek üzere çocuk cerrahi servisine devredildi. Hastamızın 20 santimetreden büyük bir kitlesi vardı. Tedaviyle yaklaşık 6 santimetreye kadar geriledi. Bu, 6 kür kemoterapiden sonra gerçekleşti. Sonrasında operasyon yapılarak kitle karından tamamen alındı. Daha sonra radyoterapi aldı. Şimdi tekrar kemoterapisine devam ediliyor. Yaklaşık 25 hafta daha sürecek tedavisi var. Şu anda sağlık açısından herhangi bir problemi yok."

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        Samsun Şehir Hastanesi açılmadan önce kentte Sağlık Bakanlığına bağlı Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniğinin bulunmadığını belirten Keskin, hastanenin hizmete girmesiyle çocukluk çağı kanserlerinin tedavisine başladıklarını ifade etti.

        - "İlk kez yeni hastanemizde böyle bir operasyon gerçekleştirdik"

        Çocuk Cerrahisi Kliniği doktorlarından Serap Samut Bülbül de Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniğinin açılmasıyla tümör hastalarının tedavilerinin Samsun'da gerçekleştirilebildiğini söyledi.

        Hastanın hastaneye geldiğinde karnını büyük ölçüde dolduran bir kitle bulunduğunu aktaran Bülbül, multidisipliner yaklaşımla önce kemoterapi uygulandığını, tümörün küçülmesinin ardından ameliyat gerçekleştirildiğini belirtti.

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        Bülbül, "Hastamız geldiğinde yaklaşık 20 ila 30 santimetre civarında karını tamam dolduran bir kitleye sahipti. İlk kez yeni hastanemizde böyle bir operasyon gerçekleştirdik. Sağlığına kavuştu ve ondan sonraki mevcut tedavisini Prof. Dr. Keskin'e devrettik. Ameliyatıyla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Ancak mevcut kötü huylu tümör nedeniyle tedavilerine devam edecek. Şu anda ayaktan tedavilere gelip gidiyor." dedi.

        H.Ç.'nin annesi Gülcan Çelik de 12 Mayıs'ta hastaneye ilk kez başvurduklarını söyledi.

        Yapılan tetkiklerin ardından çocuklarının Samsun Şehir Hastanesine sevk edildiğini belirten Çelik, "İlk zamanlarda çok karın ağrısı vardı. Doktorumuz Zuhal Hanım, Allah razı olsun. Hiç umudum yoktu anne olarak. Ama şimdi çok iyiyiz." diye konuştu.

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        Minik hasta da en çok arkadaşlarıyla oynamayı özlediğini belirterek, tedavisinin tamamlanmasının ardından onlarla yeniden oyun oynamak istediğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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