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        Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 8 kişi kurtarıldı

        Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 8 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 8 kişi kurtarıldı

        Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 8 kişi kurtarıldı.

        Vezirköprü ilçesinden Atakum'a gelen S.A. (46), T.K. (41), Y.K. (15), A.K. (22), E.K. (18), N.K. (46), H.K. (48) ile E.K. (18) serinlemek için denize girdi.

        Bir süre sonra akıntıya kapılan 8 kişiyi gören vatandaşlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlardan yardım istedi.

        Cankurtaranlar, 8 kişiden 4'ünü sudan baygın halde çıkarttı. 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen 4 kişinin durumunun iyi olduğu bildirildi. Sudan çıkarılan diğer 4 kişi ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

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        Boğulma tehlikesi geçirenlerden 6'sının akraba oldukları belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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