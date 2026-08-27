Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 8 kişi kurtarıldı

Cankurtaranlar, 8 kişiden 4'ünü sudan baygın halde çıkarttı. 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen 4 kişinin durumunun iyi olduğu bildirildi. Sudan çıkarılan diğer 4 kişi ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Vezirköprü ilçesinden Atakum'a gelen S.A. (46), T.K. (41), Y.K. (15), A.K. (22), E.K. (18), N.K. (46), H.K. (48) ile E.K. (18) serinlemek için denize girdi.

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