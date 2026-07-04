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        Samsun'da 8 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 8 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Samsun'da 8 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 8 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Şerafettin A. (57) idaresindeki plakası öğrenilemeyen saman yüklü tır, Güzeldere Mahallesi İlkadım Bulvarı Badıllı Köprüsü girişinde freninin tutmaması sonucu aynı yönde seyreden 7 araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlardan birinde bulunan 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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