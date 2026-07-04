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        Samsun'da tüp bebek merkezinde 2,5 yılda 1600 kişiye tedavi uygulandı

        İLYAS GÜN - Samsun'da 2,5 yıl önce hizmete giren Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi'nde 700 hastaya tüp bebek, 900 hastaya ise aşılama tedavisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Samsun'da tüp bebek merkezinde 2,5 yılda 1600 kişiye tedavi uygulandı

        İLYAS GÜN - Samsun'da 2,5 yıl önce hizmete giren Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi'nde 700 hastaya tüp bebek, 900 hastaya ise aşılama tedavisi gerçekleştirildi.

        Daha önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Samsun Şehir Hastanesi Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezinin sorumlusu Opr. Dr. Esra Kaykı, AA muhabirine, bugüne kadar 3 bine yakın hastanın kendilerine başvurduğunu söyledi.

        Yeni bir merkez olmalarına rağmen başarı oranlarının dünya ortalamasının altına düşmediğine işaret eden Kaykı, başvuranlardan 700'üne tüp bebek, 900'üne ise aşılama tedavisi yapıldığını, şu anda da takiplerinde 200'e yakın gebe kadın bulunduğunu belirtti.

        Merkezlerine başvuran çiftleri aşılama ya da tüp bebek tedavisi açısından değerlendirdiklerine dikkati çeken Kaykı, "Hastanın durumu uygunsa daha kolay ve daha ucuz bir tedavi olduğu için önce aşılama tedavisiyle başlıyoruz. Aşılama tedavisine cevap alamayan veya direkt tüp bebek tedavisi alması gereken hastalarımız oluyor. Süreç başladıktan ortalama 15 gün sonra aşılama ya da tüp bebek tedavisiyle sonuçlandırmış oluyoruz. Ondan sonra gebeliklerimizi izliyoruz." ifadesini kullandı.

        - Başarı oranı dünya ortalamasında

        Tüp bebek tedavisinde başarı oranlarının dünya ortalamasında gittiğinin altını çizen Kaykı, "Dünya oranı yüzde 30'dur. Çok şükür, o oranın zaman zaman üstündeyiz ama altında kalmıyoruz. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler umutsuzluğa kapılmasın ancak tedaviyi geciktirmesinler. Çünkü 40 yaşın üzerinde doğurganlık azalıyor. Evliliklerinin 1-1,5 yılı bittikten sonra başvuru yapabilirler. Hatta 35 yaşın üzerinde ise bu süreyi 6 veya 9 aya kadar indirebiliyoruz. Başvursunlar, en azından tetkiklerini yapalım. Umutsuzluğa kapılmadan bize başvursunlar." dedi.

        Kaykı, bazı çiftlerin ilk etapta utandıkları için kendilerine geç müracaat edebildiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Çocuk sahibi olamayan çiftler önce utanıyor, sonra çevre baskısından kaçıyor. Tüp bebek tedavisiyle anılmak istemeyebiliyorlar ama günümüzün şartlarında kısırlık maalesef çok sık gördüğümüz bir hastalık oldu. Geç evlilik de çok gördüğümüz bir durum olduğu için biraz daha doğallaşmaya başladı. Toplum ortalaması yüzde 10-15'tir kısırlığın ama ilerleyen yaş ya da kültürel değişkenlikler, geç evliliklerle başvuru sayısı arttı aslında."

        - 6 yıl sonra ikiz bebekleri olacak

        Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezine başvuran Tuba ve Ahmet Aydın çifti ise tedavinin ardından ikiz bebek müjdesi aldı.

        Anne adayı Tuba Aydın, 6 yıldır evli olduklarını, önce özel hastanelerde bir tüp bebek, iki de aşılama denediklerini, sonuç alamayınca 3 yıl kadar ara verdiklerini anlattı.

        Öneri üzerine Samsun Şehir Hastanesine geldiklerini dile getiren Aydın, "Bir aşılamamız olumsuz oldu ama Esra hoca vazgeçmedi. Olumsuz sonucu aldığımız gün diğer tedaviye başladık. Sonucunda da ikiz haberi aldık. Çok mutlu olduk. 17 haftalık hamileyim. İkisi de erkek. Ben erkek istiyordum zaten. O yüzden mutluyuz." dedi.

        Ahmet Aydın da özel hastanelerde tedavi gördüklerini ancak çocuk sahibi olmadıklarını belirterek, "Umudumuz bitmişti ancak bize Esra hocayı tavsiye ettiler. Eşimle konuştum, 'Bir defa daha deneyeyim' dedi. İlk denedik burada da olmadı ama Esra hoca bize dedi ki, 'Hayır vazgeçmek yok'. İlaç tedavisine başladık. İkizlerimiz oluyor. Çok mutluyum." diye konuştu.

        Gördüğü tedavi sonrasında 1 aylık bebek annesi olan Züleyha Çavuş da 1,5 yıl önce aşılama tedavisi görmeye başladığını aktararak, "İlk aşılamamız tutmamıştı. İkincisinde çok şükür başarılı oldu. Her şey çok güzel ilerledi. 1 ay önce doğum yaptım, çok mutluyuz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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