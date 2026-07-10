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        Samsun'da aracın döşemesinin altına gizlenmiş 47 ruhsatsız tabanca bulundu

        Samsun'da, aracın döşemesinin altına gizlenmiş 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Samsun'da aracın döşemesinin altına gizlenmiş 47 ruhsatsız tabanca bulundu

        Samsun'da, aracın döşemesinin altına gizlenmiş 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir aracı Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, döşemesinin altında oluşturulan bölmelere saklanan 47 ruhsatsız tabanca, 3 sürgü takımı, namlu, 47 irca yayı-mili takımı, 43 iğne ve yay takımı, 58 iğne ile 1357 çeşitli silah parçası ele geçirildi.

        Gözaltına alınan araç sürücüsü emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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