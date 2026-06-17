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        Samsun'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Samsun'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında kent merkezinde operasyon düzenledi.

        İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 13 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.E. ile "hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etmek ve hükümlü veya tutuklunun kaçması " suçlarından 13 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K. İnfaz Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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