Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da kamyonetin kasa kapağının direğe çarpması güvenlik kamerasında

        Samsun'da kamyonetin kasa kapağının direğe çarpması güvenlik kamerasında

        Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonetin kasa kapağının direğe çarpması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Samsun'da kamyonetin kasa kapağının direğe çarpması güvenlik kamerasında

        Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonetin kasa kapağının direğe çarpması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde geri dönüşüm firmasına ait kamyonetin arka kapağı seyir halindeyken açıldı.

        Bir süre trafikte ilerleyen aracın kapağı, kaldırımdaki elektrik direğine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kapağın kapanması üzerine araç durdu.

        Kamyonetin kasa kapağının direğe çarpması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Olağanüstü kurultay imzaları genel merkezde
        Olağanüstü kurultay imzaları genel merkezde
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Volkswagen'de daralma sinyali
        Volkswagen'de daralma sinyali
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Şapkalar yarıştı
        Şapkalar yarıştı
        Borcu olana 76 günlük süre
        Borcu olana 76 günlük süre
        Saygıyla ölçülüyor
        Saygıyla ölçülüyor

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin nüfusa kayıtlı robotu CANİKMAN öğrencilerle buluştu
        Türkiye'nin nüfusa kayıtlı robotu CANİKMAN öğrencilerle buluştu
        Havza'da lise öğrencileri "Eğitim reformları ve eğitimde teknoloji kullanım...
        Havza'da lise öğrencileri "Eğitim reformları ve eğitimde teknoloji kullanım...
        OKA kadın istihdamı ve kadın girişimciliği uygulamaları ile WIN EURASIA sah...
        OKA kadın istihdamı ve kadın girişimciliği uygulamaları ile WIN EURASIA sah...
        Hayvanların ölmemesi için hurma çekirdeğinden deri ürettiler
        Hayvanların ölmemesi için hurma çekirdeğinden deri ürettiler
        Samsun'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltı
        Tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltı