Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Samsun'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü polis tarafından yakalandı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Y'yi (45) Bafra'da yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        ABD basını: İran'la imzalanan anlaşma metni göründüğü gibi değil
        ABD basını: İran'la imzalanan anlaşma metni göründüğü gibi değil
        Şapkalar yarıştı
        Şapkalar yarıştı
        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor
        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Kalp damarına stent takıldı
        Kalp damarına stent takıldı
        Haaland sahneye çıktı; Norveç Irak’ı devirdi!
        Haaland sahneye çıktı; Norveç Irak’ı devirdi!
        Avusturya, Ürdün'ü 3 golle yıktı!
        Avusturya, Ürdün'ü 3 golle yıktı!
        Borcu olana 76 günlük süre
        Borcu olana 76 günlük süre
        Saygıyla ölçülüyor
        Saygıyla ölçülüyor

        Benzer Haberler

        Tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltı
        Tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltı
        Havza'da 2026-YKS Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Havza'da 2026-YKS Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Samsun'da mali suç örgütüne yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da mali suç örgütüne yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
        'Barbie Kaymakam' vali yardımcısı oldu Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, Burdur...
        'Barbie Kaymakam' vali yardımcısı oldu Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, Burdur...
        Havza Kaymakamlığı Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası başladı
        Havza Kaymakamlığı Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası başladı
        Üreten kadınlarından el emeği sergisi
        Üreten kadınlarından el emeği sergisi