Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da mali suç örgütüne yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'da mali suç örgütüne yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'da mali suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Samsun'da mali suç örgütüne yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'da mali suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde yürütülen mali suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

        "Tefecilik, yağma ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik adli planlı ve projeli soruşturma kapsamında Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramada, ruhsatsız tabanca ve otomatik tüfek, 3 senet ile suç faaliyetlerine ilişkin kayıtların bulunduğu değerlendirilen ajanda ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor
        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        ABD basını: İran'la imzalanan anlaşma metni göründüğü gibi değil
        ABD basını: İran'la imzalanan anlaşma metni göründüğü gibi değil
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kalp damarına stent takıldı
        Kalp damarına stent takıldı
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Şapkalar yarıştı
        Şapkalar yarıştı
        Haaland sahneye çıktı; Norveç Irak’ı devirdi!
        Haaland sahneye çıktı; Norveç Irak’ı devirdi!
        Borcu olana 76 günlük süre
        Borcu olana 76 günlük süre
        Saygıyla ölçülüyor
        Saygıyla ölçülüyor

        Benzer Haberler

        'Barbie Kaymakam' vali yardımcısı oldu Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, Burdur...
        'Barbie Kaymakam' vali yardımcısı oldu Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, Burdur...
        Havza Kaymakamlığı Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası başladı
        Havza Kaymakamlığı Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası başladı
        Üreten kadınlarından el emeği sergisi
        Üreten kadınlarından el emeği sergisi
        Çarşambaspor' taraftarlarından CİMER hamlesi
        Çarşambaspor' taraftarlarından CİMER hamlesi
        Samsun'da motorlu kara taşıtları bir yılda 37 bin arttı
        Samsun'da motorlu kara taşıtları bir yılda 37 bin arttı
        Samsun'da güneş enerjisi ile tıbbi aromatik bitki üretimi aynı alanda yapıl...
        Samsun'da güneş enerjisi ile tıbbi aromatik bitki üretimi aynı alanda yapıl...