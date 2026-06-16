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        Samsun'da güneş enerjisi ile tıbbi aromatik bitki üretimi aynı alanda yapılacak

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, "agrivoltaik tarım uygulaması" ile aynı arazide hem tarımsal hem de fotovoltaik güneş enerjisi üretimini bir arada gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 17:30 Güncelleme:
        Samsun'da güneş enerjisi ile tıbbi aromatik bitki üretimi aynı alanda yapılacak

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, "agrivoltaik tarım uygulaması" ile aynı arazide hem tarımsal hem de fotovoltaik güneş enerjisi üretimini bir arada gerçekleştirecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ladik ilçesinde 850 dönüm arazide kurulan güneş enerjisi santralinin (GES) 210 dönümlük bölümüne çiftçilere örnek olması için 3 bin 300 tıbbi ve aromatik bitki ekildiği belirtildi.

        Yenilenebilir enerji üretimi ile tarımsal faaliyetleri aynı alanda buluşturan "agrivoltaik tarım uygulaması" ile örnek projeye imza atıldığı vurgulanan açıklamada, "Samsun Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve GES sahalarında tarımsal üretim dışında kalan alanların da değerlendirilebileceğini ortaya koymak amacıyla Ladik GES'te 'agrivoltaik tarım uygulaması'nı hayata geçirdi. Toprak iyileştirme çalışmaları yapıldıktan sonra alana tıbbi ve aromatik bitki dikimi yapılarak can suyu verildi. GES panellerinin altında kalan alanlarda lavanta, kekik ve adaçayı başta olmak üzere toplam 3 bin 300 bitki dikildi. Panellerin sağladığı gölgeleme etkisi sayesinde toprak nemi korunurken, bitkiler aşırı sıcak stresinden korunarak doğal mikroklima ortamında yetiştirilmeye başlandı." ifadesine yer verildi.

        Çiftçilere aynı arazide hem enerji hem tarımsal üretimin mümkün olduğu örnek bir model sunulmasının amaçlandığı kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

        "Proje, özellikle iklim değişikliği koşullarında üretim yapan üreticiler için düşük su tüketimli ve katma değeri yüksek alternatif üretim deseni oluşturuyor. Elde edilen ürünler katma değerli ürünlere dönüştürülecek. Proje sonucunda elde edilecek ürünler yalnızca ham tarımsal ürün olarak kalmayacak, bitkisel çay, tıbbi ve aromatik yağ olarak işlenerek kadın kooperatifleri tarafından katma değerli ürünlere dönüştürülecek. Böylece hem yerel üreticilerin hem de kadın girişimcilerin üretim, işleme ve pazarlama süreçlerine aktif katılımı sağlanacak. Ladik GES sahasında uygulanan bu modelin ilerleyen süreçte GES sahasının geri kalan 640 dönüm kısmında da yaygınlaştırılması hedefleniyor."



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