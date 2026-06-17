Havza Kaymakamlığı Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası başladı
Havza Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.
Giriş: 17.06.2026 - 08:42 Güncelleme:
Havza Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen ve 4 grupta 13 takımın mücadele ettiği Havza Kaymakamlığı Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası kapsamında ilk maç, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Öğrenci Yurdu halı sahasında oynandı.
İlk maçta Havza İlçe Emniyet, Havza KYK'yı 16-7 mağlup etti.
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