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        Havza'da 2026-YKS Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 20-21 Haziran'da düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) öncesi Havza'da YKS Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Havza'da 2026-YKS Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 20-21 Haziran'da düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) öncesi Havza'da YKS Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Kaymakam Mustafa Ayvat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sınav öncesi, sınav süresi ve sınav sonrası alınacak tedbirler değerlendirildi.

        Ayvat, sınavla ilgili gerekli her türlü tedbirin alınacağını belirterek, "Adaylarımız sınava gelirken yanlarında kimlik belgelerini getirmeleri önemli bir husus. Sınav günleri İlçe Nüfus Müdürlüğümüz açık olacak. Adaylarımız saatinden önce sınav binalarında olsun. Bütün yıl verdikleri emeklerin boşa gitmemesi için bu çok önemli. Gerek belediyemiz, gerekse diğer kurumlarımız sınav için tedbirlerini aldı. Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar dilerim." dedi.

        Toplantıya ÖSYM Havza Sınav Koordinasyon Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ercan Tural, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ile diğer kurul üyeleri katıldı.

        İlk oturumu cumartesi günü gerçekleştirilecek Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) ilçede 901'i kız, 622’si erkek olmak üzere 1523, pazar günü öğleden önce yapılacak Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 310'ü erkek, 549'u kız toplam 859, öğleden sonra düzenlenecek Yabancı Dil Testi'ne de 22'si erkek, 36'sı kız olmak üzere 58 aday girecek.

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