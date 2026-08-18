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        Samsun'da bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Samsun'da bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin ikametinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamette yaptıkları aramada 1 kilo 215 gram kubar esrar ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Bahçede yapılan aramada ise 114 kök kenevir bitkisi bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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