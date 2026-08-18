Samsun'da bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı

Bahçede yapılan aramada ise 114 kök kenevir bitkisi bulundu.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamette yaptıkları aramada 1 kilo 215 gram kubar esrar ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin ikametinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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