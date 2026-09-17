Samsun'da balıkçı teknesine yunus sürüsü eşlik etti

Yunusların tekneye eşlik ettiği anlar, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Teknenin çevresinde ve ön kısmında bir süre ilerleyen yunuslar, zaman zaman su yüzeyine de çıktı.

Avlanmak amacıyla denize açılan balıkçıların teknesine bir süre sonra birkaç yunus eşlik etmeye başladı.

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