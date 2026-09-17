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        Samsun'da balıkçı teknesine yunus sürüsü eşlik etti

        Samsun'un Yakakent ilçesinde Karadeniz'de avlanan balıkçıların teknesine eşlik eden yunus sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2026 - 09:34 Güncelleme:
        Samsun'da balıkçı teknesine yunus sürüsü eşlik etti

        Samsun'un Yakakent ilçesinde Karadeniz'de avlanan balıkçıların teknesine eşlik eden yunus sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Avlanmak amacıyla denize açılan balıkçıların teknesine bir süre sonra birkaç yunus eşlik etmeye başladı.

        Teknenin çevresinde ve ön kısmında bir süre ilerleyen yunuslar, zaman zaman su yüzeyine de çıktı.

        Yunusların tekneye eşlik ettiği anlar, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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