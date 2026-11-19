Samsun Büyükşehir Belediyesi, lösemi tedavisi gören çocuklara moral ve destek olmak amacıyla yürüttüğü "Bir Gülümseme Bir Umut" projesi kapsamında anlamlı bir ziyarette bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumların iş birliğiyle gerçekleştirilen proje çerçevesinde, hastanede lösemi tedavisi gören bir çocuk ziyaret edilerek kendisiyle keyifli vakit geçirildi. Ziyaretle çocuğa moral verilmesi ve yüzünde bir tebessüm oluşturulması hedeflenirken, belediye yetkilileri birlikte geçirilen güzel zamanın minik çocuğun hafızasında unutulmaz ve güzel bir hatıra olarak kalmasını temenni etti.