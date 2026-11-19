Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz, yeni dönem yönetim kurulu ve meclis divanı üyeleriyle birlikte Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın'ı ziyaret etti. Murzioğlu, Samsun'un gelişimi için kentteki tüm kurum ve kuruluşlarla güçlü bir iletişim ve iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, "Kurumlarımızla güçlü iletişimimizi yeni dönemde de sürdüreceğiz" dedi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz, yeni dönem yönetim kurulu ve meclis divanı üyeleriyle birlikte kentte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret eden heyet, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve son olarak İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ile bir araya geldi. Ziyaretlerde Samsun'un ekonomik ve sosyal gelişimi, kentin yatırım potansiyelinin artırılması, iş dünyasının beklenti ve talepleri, şehirde devam eden ve planlanan projeler ile kamu kurumları, yerel yönetimler ve iş dünyası arasındaki iş birliği imkanları ele alındı. Samsun'un sahip olduğu potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi, kentin gelişimine katkı sunacak ortak projelerin hayata geçirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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"Kurumlarımızla güçlü iletişimimizi yeni dönemde de sürdüreceğiz"

Ziyaretlerde değerlendirmelerde bulunan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Samsun'un gelişmesi, ekonomik potansiyelinin daha ileriye taşınması ve yeni yatırımlarla güçlenmesi için tüm paydaşlarımızın ortak bir hedef doğrultusunda hareket etmesi büyük önem taşıyor. Bizler, Samsun TSO Yönetimi olarak kamu kurumlarımızla, yerel yönetimlerimizle ve şehrimizin tüm dinamikleriyle her zaman güçlü bir diyalog içerisinde olduk. Bu iletişimi yalnızca ziyaretlerle sınırlı görmüyor, ortak projeler ve somut çalışmalarla şehrimize değer katacak bir iş birliği kültürünün parçası olarak değerlendiriyoruz. Yeni dönemde de kurumlarımızla olan yakın ilişkilerimizi ve yapıcı diyaloğumuzu daha da geliştirerek sürdürmek istiyoruz. Şehrimizin ihtiyaçlarını, iş dünyamızın beklentilerini ve üyelerimizin taleplerini ilgili mercilerle paylaşmaya, çözüm odaklı çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki el birliğiyle, ortak akılla ve karşılıklı anlayışla Samsun için çok daha güzel işlere imza atacağız" diye konuştu.

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Murzioğlu ayrıca, ziyaretlerde gösterilen yakın ilgi, samimiyet ve misafirperverlik dolayısıyla Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın'a teşekkür etti.

Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Samsun TSO heyetinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yeni dönem yönetim kurulu ve meclis divanı üyelerine başarı dileklerini iletti. Samsun'un ekonomik ve sosyal gelişiminde kurumlar arası dayanışma ve iş birliğinin önemine vurgu yapan Tavlı, Doğan ve Aydın, Samsun TSO'nun iş dünyasını temsil eden önemli bir kurum olarak kent için yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti. Yeni dönemin Samsun'a ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunan protokol üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.