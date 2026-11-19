Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin "Odak Samsun" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Samsun Tanıtım Merkezi, kentin turizm değerlerini tanıtmayı ve 17 ilçenin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri daha geniş kitlelerle buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda merkezde her ay farklı bir ilçeye özel tanıtım günleri düzenleniyor. Bafra ile başlayan tanıtım etkinliklerinin kasım ayındaki konuğu Vezirköprü oldu.

Odak Samsun vizyonu ile Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan Samsun Tanıtım Merkezi, kentin sahip olduğu turizm ve kültür değerlerini tanıtmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Samsun’un sahip olduğu turizm potansiyelini bütüncül bir yaklaşımla tanıtmayı hedefleyen merkez, bu kapsamda ilçe tanıtım günleri düzenliyor. Her ay farklı bir ilçe için bir hafta süren tanıtım günleri sergi, workshop, ikramlar, etkinlik ve gezilerle dolu dolu geçiyor.

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Her ilçesi ayrı bir güzellik

Samsun Tanıtım Merkezi’nde düzenlenen, ilçelere özel tanıtım günleriyle ilçelerin tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ziyaretçilerle buluşturuluyor. İlçelerin kendine özgü özelliklerinin ön plana çıkarıldığı etkinliklerde, Samsun’un farklı bölgelerinde bulunan turizm destinasyonları ve yerel değerler tanıtılıyor. Her ilçenin ayrı bir güzelliğe ve kültürel mirasa sahip olduğu Samsun’da, gerçekleştirilen tanıtım günleriyle kentin tüm renkleri ve zenginliği de ortaya çıkarılıyor ve Samsun’un farklı destinasyonlarının tanıtımına katkı sağlanıyor.

İlk ilçe Bafra oldu

Tanıtım günleri programı kapsamında ilk ilçe Bafra oldu. Samsun’un önemli turizm ve kültür merkezlerinden biri olan Bafra’nın tarihi, doğal güzellikleri ve yöresel değerleri Samsun Tanıtım Merkezi’nde ziyaretçilere tanıtıldı. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Batık Minare, Asarkale, Çetinkaya Köprüsü gibi değerlerinin yanında pidesi, nokulu, kaymaklı lokumu ve dondurması gibi lezzetleri ile Bafra tanıtım günleri yoğun ilgi gördü.

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Vezirköprü Günleri devam ediyor

Tanıtım günlerinin kasım ayında görücüye çıkan ilçesi ise Vezirköprü oldu. Samsun’un tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçelerinden Vezirköprü, kendine özgü değerleriyle Samsun Tanıtım Merkezi’nde tanıtılmaya başladı. Şahinkaya Kanyonu başta olmak üzere doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve kültürel mirasıyla dikkat çeken Vezirköprü’nün turizm zenginlikleri ziyaretçilerle buluşuyor.

Bütüncül bir yaklaşımla tanıtım

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehrimizin turizm potansiyeline katkı sunmak adına önemli bir yatırım olan Samsun Tanıtım Merkezi’ni kısa bir süre önce şehrimize kazandırdık. Bu merkez şehrimizin turizmin her alanında isminden daha fazla söz ettirmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Turizmde bu çalışmaların etkisini de hissetmeye başlıyoruz. Tanıtım Merkezi’mizde bütüncül bir yaklaşımla ilçelerimize özel tanıtım günleri düzenliyoruz. Karadeniz’in doğal güzellikleri, köklü tarihi ve zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Samsun’umuz, ilçeleriyle de ziyaretçilerine farklı keşif rotaları sunuyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu destinasyonların turizmden noktasında görünürlüğünü artırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Odak Samsun vizyonuyla sürdürdüğümüz çalışmalar sayesinde Samsun’umuzu yalnızca şehir merkeziyle değil, tüm ilçeleriyle bir turizm ve kültür destinasyonu olarak tanıtmayı amaçlıyoruz. İşte bu anlayışla Samsun Tanıtım Merkezi’nde her hafta farklı bir ilçemizin zenginliğini ziyaretçilerle buluşturuyoruz. Bu programla hem Samsun’umuzu tüm ilçeleriyle tanıtmayı amaçlayan çalışmalarımıza katkı sunuyoruz hem de ilçelerimize tanıtım desteği sağlamış oluyoruz" dedi.