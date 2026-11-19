B.Ö.’nün hayati tehlikesi bulunurken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü K.Y., savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. K.Y. (23) kontrolündeki kamyonet, aynı yöne giden B.B.’nin (19) kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü B.B. ile yanındaki A.K. (16), İ.P. (37) ve B.Ö. (35), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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