Yıkım çalışması süren iş yerlerinden birinde bulunan plastik malzemeler ve çeşitli atıkların yanması sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Samsun'un Canik ilçesinde yıkım çalışması devam eden Gülsan Sanayi Sitesi'nden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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