Samsun'da kamyonet otomobile çarptı: 4 yaralı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Y. (23) idaresindeki 55 AIR 633 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan Burak B. (19) yönetimindeki 52 AEK 087 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Burak B. ile araçta bulunan Bahattin Ö., İlyas P. ve Altay K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Şehir Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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