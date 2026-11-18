Samsun Barosu Vezirköprü Temsilciliği avukatları, Vezirköprü’nün il olması yönündeki talebe destek vererek ilçenin il statüsüne kavuşması için tüm kesimlere ortak hareket etme çağrısında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Vezirköprü’nün il olması yönündeki talebinin ardından Samsun Barosu Vezirköprü Temsilciliği de konuya ilişkin açıklama yaptı. Baro adına açıklamada bulunan Temsilci Avukat Oğuz Bakır, ilçenin il olma hedefini desteklediklerini belirterek, bu doğrultuda tüm kesimlerin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Vezirköprü'de görev yapan ve ilçeden geçimini sağlayan avukatlar olarak ilçenin hak ettiği yatırımları almasını istediklerini belirten Bakır, kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi, yeni iş olanaklarının oluşturulması ve gençlerin başka şehirlere gitmek zorunda kalmaması gerektiğine dikkat çekti.

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Vezirköprü'nün tarihi geçmişine ve potansiyeline vurgu yapan Bakır, ilçenin il olmayı her anlamda hak ettiğini ifade ederek, bu hedefe ulaşılması için siyasi görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılması gerektiğini kaydetti. İl olma talebini tarihi bir fırsat olarak değerlendirdiklerini belirten Bakır, "Bizler Vezirköprü'de görev yapıp, bu kadim ilçeden ekmeğini kazanan avukatlar olarak; ilçemizin hak ettiği yatırımları almasını, kamu hizmetlerinin güçlendirilmesini, iş olanaklarının artırılmasını, her bir hemşehrimizin doğduğu yerde doymasını, gençlerimizin gurbet ellerde çile çekmesinin önüne geçilmesini canıgönülden istiyoruz. Bağrından sadrazamlar, vezirler, bakanlar çıkarmış, tarihi ve coğrafi potansiyeliyle ülkemize damga vurmuş Vezirköprü'müzün il olmayı her anlamda hak ettiği şüphesizdir. Bu hedefe ulaşabilmek için hiçbir siyasi görüş farkı gözetmeksizin tek yumruk olarak hareket etmek zorundayız. Vezirköprü Baro Temsilciliğimizin tüm mensupları yekvücut, bu kutlu ülkünün arkasındayız ve yalnızca elimizi değil tüm vücudumuzu taşın altına koymaya hazırız" dedi.

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Savunma makamının temsilcileri olarak Vezirköprü'nün il olma talebini haklı, hukuki ve rasyonel bulduklarını ifade eden Bakır, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) ve karar verici makamların ilçenin bu tarihi beklentisini kamu yararı doğrultusunda değerlendireceğine inandıklarını belirtti. Bakır, Vezirköprü'nün il olma sürecini hukuki ve toplumsal zeminde takip etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.