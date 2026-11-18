Samsun'da 19 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 18.11.2026 - 16:10 Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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