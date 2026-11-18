Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, son 13 ayın en düşük seviyelerine gerileyen altın piyasasındaki gelişmeleri değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

2025 yılında yüzde 100’ün üzerinde değer kazanan ve 2026’nın şubat ayında ons altının 5 bin doları aşmasıyla gram bazında anlık 8 bin 100 TL seviyelerini gören altında ibre tersine döndü. Yıl başında gündeme gelen 10 bin TL beklentilerinin küresel gelişmelerle birlikte rafa kalktığını belirten Özman, gram altının 6 bin 200 TL'nin altına gerilemesinin arkasındaki temel nedenleri sıraladı.

"Savaş, enerji maliyetleri ve dolar talebi altını baskılıyor"

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Altındaki düşüşün merkezinde ABD ile İran arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin yer aldığını ifade eden Başkan Salih Özman, enerji piyasalarındaki tıkanmanın küresel enflasyonu tetiklediğini söyledi. Artan enerji maliyetleri ve dış ticaret açıkları nedeniyle ülkelerin döviz ihtiyacının arttığını vurgulayan Özman, "Bu süreçte merkez bankaları önce döviz rezervlerini kullandı, ardından altın satışına yöneldi. Doların küresel ölçekte değer kazanması ve faizlerin yükselmesi de altının cazibesini azalttı" değerlendirmesinde bulundu.

"2026 kazançtan çok mevcudu koruma yılı oldu"

Yılın ortalarından itibaren yatırımcılara birikimlerini korumaya odaklanmaları yönünde uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Özman, 2026 yılının öngörülerin dışında seyrettiğini dile getirdi. Yaşanan geri çekilmenin önceki tahmin hatalarından ziyade sonradan patlak veren jeopolitik krizlerden kaynaklandığını belirten Özman, mevcut süreci piyasanın doğal bir düzeltme hareketi olarak yorumladı.

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"Hızlı yükseliş yerine kademeli toparlanma bekliyoruz"

Kısa vadede altında sert bir yükseliş öngörmediğini aktaran Salih Özman, fiyatların yeniden ivme kazanmasının savaştaki seyre ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticarete açılmasına bağlı olduğunu kaydetti. Enerji arzındaki sorunların hafiflemesiyle dolara olan talebin düşeceğini ve altının nefes alacağını belirten Özman, 2027 beklentilerini şu sözlerle özetledi:

"Şu anda 3 bin 700 dolar seviyelerinde bulunan ons altının kısa sürede hızlı bir yükseliş gerçekleştireceğini düşünmüyorum. 2027 yılının ilk yarısında 4 bin doların biraz üzerine çıkabileceğini tahmin ediyorum. Bu seviyeler gram altında 6 bin 5007 bin TL aralığını gündeme getirebilir. Hızlı bir yükselişten ziyade kademeli bir toparlanma bekliyorum."