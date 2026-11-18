Samsun’un Canik Belediyesi, aydınlatma çalışmalarıyla sokakları aydınlık ve güvenli hale getirmeyi sürdürüyor.

Canik Belediyesi, mahallelerin çehresine değer kattığı aydınlatma çalışmalarıyla sokakları daha aydınlık ve güvenli bir hale getiriyor. Güvenli Parklar Projesi'yle ilçedeki parkları gözetim altında tutan Canik Belediyesi, aydınlatma çalışmalarıyla da sokakların görünürlüğünü artırırken ayrıca dekoratif aydınlatma sistemleriyle çehreye değer katıyor. İlçe genelinde aydınlatma çalışmalarına seferberlik halinde devam ettiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, enerji tüketiminde tasarrufu öncelediklerini ve aydınlatma çalışmalarının tamamında tasarruf özellikli aydınlatma sistemleri kullandıklarını ifade ederek, "Canik'imizde aydınlık ve güvenli sokaklar için gayretle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

REKLAM

"Bir çalışma daha tamamlandı"

Gaziosmanpaşa Mahallesi, Gerçek Sokak'ta aydınlatma çalışmalarını tamamladıklarını ve ilçe genelinde aydınlatma çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini kaydeden Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde eser ve hizmet seferberliğimizi sürdürüyor, güvenli sokaklar hedefiyle aydınlatma çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Aydınlatma çalışmalarımızla sokaklarımızı daha güvenli ve aydınlık bir hale getirirken, ayrıca daha estetik bir görünüme kavuşturuyoruz. Çehreye değer katan bu çalışmalarımızda özellikle enerji verimini ön planda tutuyoruz. Sokaklarımızda ve parklarımızda gerçekleştirdiğimiz aydınlatma çalışmalarımızın tamamında, tasarruf özellikli aydınlatma sistemleri kullanıyoruz. Her alanda olduğu gibi, ilçemizde aydınlatma ve sosyal yaşam alanlarına yönelik çalışmalarımıza devam edecek, yeni eserleri ve projeleri hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.