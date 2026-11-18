Bafra'da uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.
Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Emir Efendi Mahallesi’nde Y.G. (31) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Uyuşturucu suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen şahsın üzerinde yapılan aramada, 10 gram metamfetamin, 39 adet sentetik ecza hapı ve 2 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.G., Narkotik Grup Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahıs, Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
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