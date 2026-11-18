Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde bir şahsın iklimlendirme sistemi kullanarak kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 9 kök kenevir bitkisi, 1 adet iklimlendirme sistemi ve 597 gram kubar esrar ele geçirildi.

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